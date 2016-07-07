Надзвичайні новини — 23.02.2022
Поділитись власною кров’ю задля порятунку життя! Харків готує стратегічні запаси
Біженці з України – хто куди тікає?
Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?
Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні
Зниклих друзів-четвертокласників знайшли мертвими – подвійна трагедія на Полтавщині
Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут?
Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого?
Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині
П’яний майор за кермом десятки збив трьох школярок і втік – ДТП на Житомирщині
Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині
18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині
Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?
Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують
Обстріл дитсадка у Станиці Луганській – офіційно Росія не напала, але створює приводи?
18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині
Надзвичайні новини – оперативна кримінальна хроніка, ДТП, вбивства
Програма «Надзвичайні новини»: Костянтин Стогній повідомляє в ефірі ICTV про надзвичайні події, які відбуваються в Україні та світі. Під прицілом резонансні злочини, ДТП, катастрофи, теракти
Детективні серіали
ICTV – найкращий канал, аби насолодитися детективними історіями на будь-який смак. Кримінологи та оперативники, патологоанатоми та дільничі, приватні детективи і навіть Пес – усі йдуть по сліду злочинців. Розплутуйте найскладніші злочини разом із улюбленими детективними серіалами ICTV!