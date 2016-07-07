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Надзвичайні новини дивитися онлайн

Останній випуск

Сюжети

04:20

Поділитись власною кров’ю задля порятунку життя! Харків готує стратегічні запаси
07:43

Біженці з України – хто куди тікає?
05:33

Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?
03:06

Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні
04:05

Зниклих друзів-четвертокласників знайшли мертвими – подвійна трагедія на Полтавщині
06:11

Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут?
05:53

Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого?
06:29

Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині
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ДТП

04:45

П’яний майор за кермом десятки збив трьох школярок і втік – ДТП на Житомирщині
04:01

Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині
05:43

18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині
04:51

Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Резонансні історії

05:33

Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?
06:32

Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують
02:56

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській – офіційно Росія не напала, але створює приводи?
05:43

18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині
Показати ще

Новини

Ведуча каналу ICTV стала мамою первістка
Злочинці вважають, що роблять корисну справу: топ-ведучий і журналіст України Костянтин Стогній дав відверте інтерв’ю Перевертні в погонах. Найгучніші в історії України злочини поліції Вся правда про коронавірус – спецвипуск Надзвичайних новин Ведучий Костянтин Стогній презентує свою 15 книжку

Про проект

Про проект

Надзвичайні новини – оперативна кримінальна хроніка, ДТП, вбивства

Програма «Надзвичайні новини»: Костянтин Стогній повідомляє в ефірі ICTV про надзвичайні події, які відбуваються в Україні та світі. Під прицілом резонансні злочини, ДТП, катастрофи, теракти

Більше загадок і злочинів?

Детективні серіали

ICTV – найкращий канал, аби насолодитися детективними історіями на будь-який смак. Кримінологи та оперативники, патологоанатоми та дільничі, приватні детективи і навіть Пес – усі йдуть по сліду злочинців. Розплутуйте найскладніші злочини разом із улюбленими детективними серіалами ICTV!

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Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 15:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 18:00
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