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Video: Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині

У Вінниці медики рятують життя двом сестричкам, яких напередодні зніс автомобіль. Моторошна ДТП сталась у селі Михайлівці біля місцевого ліцею. Діти запізнилися на перший урок, тож вирішили сходити в магазин по солодощі. Це і зіграло з ними злий жарт. Чому водій у населеному пункті та ще й біля школи не помітив малих?[read_more_news] Невже вони вискочили зненацька? Доволі повчальна історія. Шкода лише, що настільки трагічна.

Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині
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У Вінниці медики рятують життя двом сестричкам, яких напередодні зніс автомобіль.

Моторошна ДТП сталась у селі Михайлівці біля місцевого ліцею.

Діти запізнилися на перший урок, тож вирішили сходити в магазин по солодощі.

Це і зіграло з ними злий жарт.

Чому водій у населеному пункті та ще й біля школи не помітив малих? Також по темі: Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?

Невже вони вискочили зненацька?

Доволі повчальна історія.

Шкода лише, що настільки трагічна.

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ICTV / Надзвичайні новини / Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині / 18.02.2022 19:15
18.02.2022 19:15

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