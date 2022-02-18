Сестрички до школи так і не потрапили – моторошна ДТП на Вінниччині

У Вінниці медики рятують життя двом сестричкам, яких напередодні зніс автомобіль.

Моторошна ДТП сталась у селі Михайлівці біля місцевого ліцею.

Діти запізнилися на перший урок, тож вирішили сходити в магазин по солодощі.

Це і зіграло з ними злий жарт.

Чому водій у населеному пункті та ще й біля школи не помітив малих? Також по темі: Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?

Невже вони вискочили зненацька?

Доволі повчальна історія.

Шкода лише, що настільки трагічна.