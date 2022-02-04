Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?

14-річного школяра заманили на побачення – назад його вже виносили! Страшна екзекуція на Запоріжжі
Вибух на АЗС у Кременчуці – у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина
Київську двадцятиповерхівку опалюють дровами – причини вражають
Кривавий фінал святкування Дня народження – що відомо про подвійне вбивство у Дніпрі
Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози
Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил
Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів
Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті