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Video: Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?

У Києві чоловік зніс просто на пішохідному переході жінку і продовжує жити у своє задоволення. Як вам таке? Суд, звісно, був і навіть визнав водія винним і призначив три роки обмеження волі. Але щойно той вийшов із зали суду, щез на довгі роки. Жінка, яка постраждала, увесь цей час проходила реабілітацію, бо отримала інвалідність. Без милиць тепер не може й кроку ступити. А цього нахабу не те що совість не гризе, він відмовився платити призначену компенсацію! [read_more_news] Ще й, уявіть лише, вимагав, аби нещасна жертва заплатила йому за розбиту під час ДТП машину. Це якесь божевілля. Куди дивляться наші правоохоронці? Як таке взагалі можливо? Ви лише погляньте в очі цьому негіднику, де ж він черпає те відчуття повної безкарності?

Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?
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У Києві чоловік зніс просто на пішохідному переході жінку і продовжує жити у своє задоволення.

Як вам таке?

Суд, звісно, був і навіть визнав водія винним і призначив три роки обмеження волі.

Але щойно той вийшов із зали суду, щез на довгі роки.

Жінка, яка постраждала, увесь цей час проходила реабілітацію, бо отримала інвалідність.

Без милиць тепер не може й кроку ступити.

А цього нахабу не те що совість не гризе, він відмовився платити призначену компенсацію! Також по темі: Українські дороги в крові! ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Ще й, уявіть лише, вимагав, аби нещасна жертва заплатила йому за розбиту під час ДТП машину.

Це якесь божевілля.

Куди дивляться наші правоохоронці?

Як таке взагалі можливо?

Ви лише погляньте в очі цьому негіднику, де ж він черпає те відчуття повної безкарності?

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ICTV / Надзвичайні новини / Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним? / 04.02.2022 20:15
04.02.2022 20:15

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