Снес на переходе женщину и живет в свое удовольствие. Почему виновник ДТП остался безнаказанным?

В Киеве мужчина снес прямо на пешеходном переходе женщину и продолжает жить в свое удовольствие.

Как вам это?

Суд, конечно, был и даже признал водителя виновным и назначил три года ограничения свободы.

Но только тот вышел из зала суда, исчез на долгие годы.

Пострадавшая женщина все это время проходила реабилитацию, потому что получила инвалидность.

Без костылей теперь не может и шагу ступить.

А этого нахала не то, что совесть не грызет, он отказался платить назначенную компенсацию! Также по теме: Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Еще, представьте, требовал, чтобы несчастная жертва заплатила ему за разбитую во время ДТП машину.

Это какое-то безумие.

Куда смотрят наши правоохранители?

Как такое вообще возможно?

Вы только посмотрите в глаза этому негодяю, где же он черпает то чувство полной безнаказанности?