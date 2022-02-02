Українські дороги в крові! ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Смертельний ранковий рейс.

У Дніпрі маршрутка із десятком пасажирів раптом вилетіла на зустрічну смугу – просто під фуру.

Салон буквально розірвало, вижити пощастило не усім.

У Вінниці – на той світ легковик ледь не відправив 17-річну дівчину – зніс просто на зебрі. Також по темі: Як зустріти рік Тигра, щоб 2022 був неперевершеним - ТОП порад від Надзвичайних новин

І те, що не вдалось копам під час гонитви – у Черкасах зробив бетонний стовп.

П’яного водія, що мчав вулицею ігноруючи світлофор та знаки – зупинила лише електроопора.

Криваві наслідки шаленої швидкості на українських дорогах – ви маєте це побачити.