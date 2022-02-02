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Video: Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Смертельный утренний рейс. В Днепре маршрутка с десятком пассажиров вдруг вылетела на встречную полосу – прямо под фуру. Салон буквально разорвало, выжить повезло не всем. В Виннице - на тот свет легковушка едва не отправил 17-летнюю девушку - снес прямо на зебре. [read_more_news] И то, что не удалось копам во время погони – в Черкассах сделал бетонный столб. Пьяного водителя, мчавшегося по улице игнорируя светофор и знаки - остановила только электроопора. Кровавые последствия безумной скорости на украинских дорогах - вы должны это увидеть.

Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Смертельный утренний рейс.

В Днепре маршрутка с десятком пассажиров вдруг вылетела на встречную полосу – прямо под фуру.

Салон буквально разорвало, выжить повезло не всем.

В Виннице — на тот свет легковушка едва не отправил 17-летнюю девушку — снес прямо на зебре. Также по теме: Как встретить год Тигра, чтобы 2022 год был непревзойденным - ТОП советов от Чрезвычайных новостей

И то, что не удалось копам во время погони – в Черкассах сделал бетонный столб.

Пьяного водителя, мчавшегося по улице игнорируя светофор и знаки — остановила только электроопора.

Кровавые последствия безумной скорости на украинских дорогах — вы должны это увидеть.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 02.02.2022 19:41
02.02.2022 19:41

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