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Video: Как встретить год Тигра, чтобы 2022 год был непревзойденным — ТОП советов от Чрезвычайных новостей

С 1 января начинается год тигра! В китайской мифологии его считают символом перемен, но в то же время и неопределенности! В 2022 году все точно должно быть по-новому.[read_more_news] Да вот хорошим ли будет это новое?! Кому тигр принесет что-нибудь приятное, а кто уже должен готовиться к испытаниям? Как задобрить полосатого хищника, чтобы все было хорошо? Секретные ключи к строптивому великому коту искала Юлия Хижняк.

Как встретить год Тигра, чтобы 2022 год был непревзойденным — ТОП советов от Чрезвычайных новостей
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С 1 января начинается год тигра!

В китайской мифологии его считают символом перемен, но в то же время и неопределенности!

В 2022 году все точно должно быть по-новому. Также по теме: Як святкувати Новий рік і не втратити гроші: на Вас полюють шахраї, обережно!

Да вот хорошим ли будет это новое?!

Кому тигр принесет что-нибудь приятное, а кто уже должен готовиться к испытаниям?

Как задобрить полосатого хищника, чтобы все было хорошо?

Секретные ключи к строптивому великому коту искала Юлия Хижняк.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как встретить год Тигра, чтобы 2022 год был непревзойденным — ТОП советов от Чрезвычайных новостей / 29.12.2021 19:52
29.12.2021 19:52

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