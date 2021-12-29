Как встретить год Тигра, чтобы 2022 год был непревзойденным — ТОП советов от Чрезвычайных новостей

С 1 января начинается год тигра!

В китайской мифологии его считают символом перемен, но в то же время и неопределенности!

В 2022 году все точно должно быть по-новому. Также по теме: Як святкувати Новий рік і не втратити гроші: на Вас полюють шахраї, обережно!

Да вот хорошим ли будет это новое?!

Кому тигр принесет что-нибудь приятное, а кто уже должен готовиться к испытаниям?

Как задобрить полосатого хищника, чтобы все было хорошо?

Секретные ключи к строптивому великому коту искала Юлия Хижняк.