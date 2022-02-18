Сестрички в школу так и не попали — жуткое ДТП в Винницкой области

В Виннице медики спасают жизнь двум сестричкам, которых накануне снес автомобиль.

Жуткое ДТП произошло в селе Михайловцы возле местного лицея.

Дети опоздали на первый урок, поэтому решили сходить в магазин за сладостями.

Это и сыграло с ними злую шутку.

Почему водитель в населенном пункте и еще около школы не заметил малышей? Также по теме: Снес на переходе женщину и живет в свое удовольствие. Почему виновник ДТП остался безнаказанным?

Неужели они неожиданно выскочили?

Довольно поучительная история.

Жаль только, что столь трагична.