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Video: Сестрички в школу так и не попали — жуткое ДТП в Винницкой области

В Виннице медики спасают жизнь двум сестричкам, которых накануне снес автомобиль. Жуткое ДТП произошло в селе Михайловцы возле местного лицея. Дети опоздали на первый урок, поэтому решили сходить в магазин за сладостями. Это и сыграло с ними злую шутку. Почему водитель в населенном пункте и еще около школы не заметил малышей?[read_more_news] Неужели они неожиданно выскочили? Довольно поучительная история. Жаль только, что столь трагична.

Сестрички в школу так и не попали — жуткое ДТП в Винницкой области
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В Виннице медики спасают жизнь двум сестричкам, которых накануне снес автомобиль.

Жуткое ДТП произошло в селе Михайловцы возле местного лицея.

Дети опоздали на первый урок, поэтому решили сходить в магазин за сладостями.

Это и сыграло с ними злую шутку.

Почему водитель в населенном пункте и еще около школы не заметил малышей? Также по теме: Снес на переходе женщину и живет в свое удовольствие. Почему виновник ДТП остался безнаказанным?

Неужели они неожиданно выскочили?

Довольно поучительная история.

Жаль только, что столь трагична.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сестрички в школу так и не попали — жуткое ДТП в Винницкой области / 18.02.2022 19:15
18.02.2022 19:15

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