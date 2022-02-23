Поділитись власною кров’ю задля порятунку життя! Харків готує стратегічні запаси

Сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого!

Прикордонні з Росією регіони готуються до воєнної загрози.

На Харківщині медики збираються екстрено поповнювати запаси донорської крові, бо в разі масштабних бойових дій її не вистачить на всіх!

Наскільки серйозна загроза і що може зробити кожен?! Також по темі: Українські медики готуються до війни - тактична медицина в дії

Ірині Сайко показали морозильну камеру зі стратегічними запасами, в якій цілодобово підтримують температуру, нижчу за мінус тридцять!