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Video: Українські медики готуються до війни – тактична медицина в дії

Посилений режим, максимальна готовність! Українські медики теж готуються. Якщо втіляться в життя загрозливі прогнози бомбардування чи ракетних атак, то не уникнути сотень, якщо не тисяч поранених! І вже зараз лікарні запасаються медикаментами на місяці вперед, наповнюють банки крові, шукають місця для резервних операційних.[read_more_news] Тренують і тактичну медицину: як довезти хворого живим до реанімації в польових умовах, де взагалі можна буде отримати лікування, і що робити в умовах хаосу вагітним або тим, у кого раптом - гострий апендицит?! Далі - інформація, що допоможе зберегти спокій і бути готовим до всього.

Українські медики готуються до війни – тактична медицина в дії
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Посилений режим, максимальна готовність!

Українські медики теж готуються.

Якщо втіляться в життя загрозливі прогнози бомбардування чи ракетних атак, то не уникнути сотень, якщо не тисяч поранених!

І вже зараз лікарні запасаються медикаментами на місяці вперед, наповнюють банки крові, шукають місця для резервних операційних. Також по темі: Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Тренують і тактичну медицину: як довезти хворого живим до реанімації в польових умовах, де взагалі можна буде отримати лікування, і що робити в умовах хаосу вагітним або тим, у кого раптом – гострий апендицит?!

Далі – інформація, що допоможе зберегти спокій і бути готовим до всього.

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ICTV / Надзвичайні новини / Українські медики готуються до війни – тактична медицина в дії / 22.02.2022 20:22
22.02.2022 20:22

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