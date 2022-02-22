Українські медики готуються до війни – тактична медицина в дії

Посилений режим, максимальна готовність!

Українські медики теж готуються.

Якщо втіляться в життя загрозливі прогнози бомбардування чи ракетних атак, то не уникнути сотень, якщо не тисяч поранених!

І вже зараз лікарні запасаються медикаментами на місяці вперед, наповнюють банки крові, шукають місця для резервних операційних. Також по темі: Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Тренують і тактичну медицину: як довезти хворого живим до реанімації в польових умовах, де взагалі можна буде отримати лікування, і що робити в умовах хаосу вагітним або тим, у кого раптом – гострий апендицит?!

Далі – інформація, що допоможе зберегти спокій і бути готовим до всього.