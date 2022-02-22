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Video: Украинские медики готовятся к войне — тактическая медицина в действии

Усиленный режим, максимальная готовность! Украинские медики тоже готовятся. Если воплотятся в жизнь угрожающие прогнозы бомбардировки или ракетных атак, то не избежать сотен, если не тысяч раненых![read_more_news] И уже сейчас больницы запасаются медикаментами на месяцы вперед, наполняют банки крови, ищут места для резервных операционных. Тренируют и тактическую медицину: как довезти больного живым до реанимации в полевых условиях, где вообще можно будет получить лечение, и что делать в условиях хаоса беременным или тем, у кого вдруг – острый аппендицит?! Далее – информация, которая поможет сохранить спокойствие и быть готовым ко всему.

Украинские медики готовятся к войне — тактическая медицина в действии
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Усиленный режим, максимальная готовность!

Украинские медики тоже готовятся.

Если воплотятся в жизнь угрожающие прогнозы бомбардировки или ракетных атак, то не избежать сотен, если не тысяч раненых! Также по теме: Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения

И уже сейчас больницы запасаются медикаментами на месяцы вперед, наполняют банки крови, ищут места для резервных операционных.

Тренируют и тактическую медицину: как довезти больного живым до реанимации в полевых условиях, где вообще можно будет получить лечение, и что делать в условиях хаоса беременным или тем, у кого вдруг – острый аппендицит?!

Далее – информация, которая поможет сохранить спокойствие и быть готовым ко всему.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украинские медики готовятся к войне — тактическая медицина в действии / 22.02.2022 20:22
22.02.2022 20:22

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