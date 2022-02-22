Украинские медики готовятся к войне — тактическая медицина в действии

Усиленный режим, максимальная готовность!

Украинские медики тоже готовятся.

Если воплотятся в жизнь угрожающие прогнозы бомбардировки или ракетных атак, то не избежать сотен, если не тысяч раненых! Также по теме: Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения

И уже сейчас больницы запасаются медикаментами на месяцы вперед, наполняют банки крови, ищут места для резервных операционных.

Тренируют и тактическую медицину: как довезти больного живым до реанимации в полевых условиях, где вообще можно будет получить лечение, и что делать в условиях хаоса беременным или тем, у кого вдруг – острый аппендицит?!

Далее – информация, которая поможет сохранить спокойствие и быть готовым ко всему.