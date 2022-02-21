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Video: Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения

Тяжелая техника и 150 тысяч вражеских войск у самой границы – весь мир продолжает напряженно следить за ситуацией вокруг Украины. Опасность полномасштабного вторжения РФ так никуда и не исчезла, уверены политики и военные эксперты. Ситуация на востоке снова обострилась, а пропагандистская машина страны-агрессора заработала на максимальных оборотах – новые сценарии откровенно впечатляют.[read_more_news] Неудивительно, что в такой атмосфере паника уже бомбит нервную систему украинцев по полной. Чего люди боятся больше всего? Кто в страхе убегает в другие страны? Но что советуют психологи, чтобы не допустить массовую истерию?

Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения
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Тяжелая техника и 150 тысяч вражеских войск у самой границы – весь мир продолжает напряженно следить за ситуацией вокруг Украины.

Опасность полномасштабного вторжения РФ так никуда и не исчезла, уверены политики и военные эксперты.

Ситуация на востоке снова обострилась, а пропагандистская машина страны-агрессора заработала на максимальных оборотах – новые сценарии откровенно впечатляют. Также по теме: Особый режим работы общественного транспорта в Киеве в случае вторжения РФ

Неудивительно, что в такой атмосфере паника уже бомбит нервную систему украинцев по полной.

Чего люди боятся больше всего?

Кто в страхе убегает в другие страны?

Но что советуют психологи, чтобы не допустить массовую истерию?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения / 21.02.2022 20:12
21.02.2022 20:12

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