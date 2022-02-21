Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Важка техніка та 150 тисяч ворожого війська біля самісінького кордону – увесь світ продовжує напружено стежити за ситуацією навколо України.

Небезпека повномасштабного вторгнення РФ так нікуди і не зникла впевнені політики та військові експерти.

Ситуація на сході знову загострилася, а пропагандистська машина країни-агресора запрацювала на максимальних обертах – нові сценарії відверто вражають. Також по темі: Особливий режим роботи громадського транспорту у Києві у разі вторгнення РФ

То й не дивно, що в такій атмосфері, паніка вже бомбардує нервову систему українців на повну.

Чого люди бояться найбільше?

Хто у страху тікає в інші країни?

Та що радять психологи, аби не допустити масової істерії?