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Video: Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Важка техніка та 150 тисяч ворожого війська біля самісінького кордону – увесь світ продовжує напружено стежити за ситуацією навколо України. Небезпека повномасштабного вторгнення РФ так нікуди і не зникла впевнені політики та військові експерти. Ситуація на сході знову загострилася, а пропагандистська машина країни-агресора запрацювала на максимальних обертах – нові сценарії відверто вражають.[read_more_news] То й не дивно, що в такій атмосфері, паніка вже бомбардує нервову систему українців на повну. Чого люди бояться найбільше? Хто у страху тікає в інші країни? Та що радять психологи, аби не допустити масової істерії?

Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення
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Важка техніка та 150 тисяч ворожого війська біля самісінького кордону – увесь світ продовжує напружено стежити за ситуацією навколо України.

Небезпека повномасштабного вторгнення РФ так нікуди і не зникла впевнені політики та військові експерти.

Ситуація на сході знову загострилася, а пропагандистська машина країни-агресора запрацювала на максимальних обертах – нові сценарії відверто вражають. Також по темі: Особливий режим роботи громадського транспорту у Києві у разі вторгнення РФ

То й не дивно, що в такій атмосфері, паніка вже бомбардує нервову систему українців на повну.

Чого люди бояться найбільше?

Хто у страху тікає в інші країни?

Та що радять психологи, аби не допустити масової істерії?

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ICTV / Надзвичайні новини / Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення / 21.02.2022 20:12
21.02.2022 20:12

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