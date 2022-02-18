Особливий режим роботи громадського транспорту у Києві у разі вторгнення РФ

Оманливий спокій.

Здавалося б дата, на яку в НАТО пророчили початок повномасштабного наступу російських військ, минула.

І можна видихнути з полегшенням.

Та це, схоже, хибні сподівання.

Адже іноземна розвідка твердить – хоча на словах влада РФ і заявила, що техніка після навчань відбуває у пункти постійної дислокації, в реаліях все зовсім навпаки.

Колони не те що не їдуть назад, зброї і солдат стає більше.

Тож небезпека вторгнення і досі лишається високою.

Глава самопроголошеної ДНР оголосив початок масової евакуації цивільного населення до Росії – у Ростовську область, де нібито вже готові прийняти біженців з Донбасу.

З боку терористів на Донбасі провокації не вщухають.

Вчорашні обстріли мирних кварталів тому підтвердження. Також по темі: Доба до війни? Масований ракетний удар одразу з трьох напрямків - залишились лічені години

А що наша столиця?

Як же буде діяти транспортна інфраструктура в разі виникнення надзвичайної ситуації?

Скільки людей зможе прихистити підземка?

І чи залишаться без роботи приватні маршрутки розбирався Олександр Храпач.