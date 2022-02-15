Доба до війни? Масований ракетний удар одразу з трьох напрямків – залишились лічені години

Третя година ночі за нашим, або перша – за лондонським – це вже точний час вторгнення.

Шокуюча заява з’явилася на шпальтах британської преси.

Таке враження, що весь світ в курсі, а ми – ні.

Мовляв, 200 тисяч російських військових завдадуть масований ракетний удар одразу з трьох напрямків – із півночі, сходу та півдня.

До призначеного терміну лишилися лічені години.

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Відтак на заході нашої країни, наче гарячі пиріжки, розлітаються офісні приміщення і квартири під оренду.

Як ніколи актуальний вислів – кому війна, а кому й мати рідна.

Чи справді на нашу землю вже готове увірватися вороже військо?

Або ж це черговий хід у великій геополітичній грі?

Кому вигідна відкрита війна в Україні?

Це головне питання.