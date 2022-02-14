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Video: Повна повітряна блокада через загрозу вторгнення – паніка в авіарежимі

Повна повітряна блокада через загрозу вторгнення – перевізники забороняють своїм літакам заходити в український повітряний простір, у МАУ відібрали боїнги, а багатії масово вилітають закордон на приватних бортах. Першим не пропустили літак, який виконував рейс із португальського острова Мадейри. Замість Борисполя екіпаж був змушений сісти в Кишиневі. У пастці опинилися майже дві сотні українців. [read_more_news] Страхові компанії розірвали договори з перевізниками, бо гарантувати виплати за збиті російськими ракетами літаки не збираються. Невже тепер жоден літак не підніметься в небо над Україною? Припущення, версії та факти. От, що точно літає в повітрі - то це панічні настрої.

Повна повітряна блокада через загрозу вторгнення – паніка в авіарежимі
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Повна повітряна блокада через загрозу вторгнення – перевізники забороняють своїм літакам заходити в український повітряний простір, у МАУ відібрали боїнги, а багатії масово вилітають закордон на приватних бортах.

Першим не пропустили літак, який виконував рейс із португальського острова Мадейри.

Замість Борисполя екіпаж був змушений сісти в Кишиневі.

У пастці опинилися майже дві сотні українців. Також по темі: Відомий телеведучий став жертвою звірячого нападу - всі подробиці

Страхові компанії розірвали договори з перевізниками, бо гарантувати виплати за збиті російськими ракетами літаки не збираються.

Невже тепер жоден літак не підніметься в небо над Україною?

Припущення, версії та факти.

От, що точно літає в повітрі – то це панічні настрої.

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ICTV / Надзвичайні новини / Повна повітряна блокада через загрозу вторгнення – паніка в авіарежимі / 14.02.2022 20:14
14.02.2022 20:14

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