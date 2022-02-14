Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения — паника в авиарежиме

Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения – перевозчики запрещают своим самолетам заходить в украинское воздушное пространство, у МАУ отобрали боинги, а богачи массово вылетают за границу на частных бортах.

Первым не пропустили самолет, выполнявший рейс с португальского острова Мадейры.

Вместо Борисполя экипаж был вынужден сесть в Кишиневе.

В ловушке оказались почти две сотни украинцев. Также по теме: Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности

Страховые компании расторгли договоры с перевозчиками, потому что гарантировать выплаты за сбитые российскими ракетами самолеты не собираются.

Неужели ни один самолет не поднимется в небо над Украиной?

Предположения, версии и факты.

Вот, что точно летает в воздухе – это панические настроения.