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Video: Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения — паника в авиарежиме

Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения – перевозчики запрещают своим самолетам заходить в украинское воздушное пространство, у МАУ отобрали боинги, а богачи массово вылетают за границу на частных бортах. Первым не пропустили самолет, выполнявший рейс с португальского острова Мадейры. Вместо Борисполя экипаж был вынужден сесть в Кишиневе. В ловушке оказались почти две сотни украинцев. [read_more_news] Страховые компании расторгли договоры с перевозчиками, потому что гарантировать выплаты за сбитые российскими ракетами самолеты не собираются. Неужели ни один самолет не поднимется в небо над Украиной? Предположения, версии и факты. Вот, что точно летает в воздухе – это панические настроения.

Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения — паника в авиарежиме
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Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения – перевозчики запрещают своим самолетам заходить в украинское воздушное пространство, у МАУ отобрали боинги, а богачи массово вылетают за границу на частных бортах.

Первым не пропустили самолет, выполнявший рейс с португальского острова Мадейры.

Вместо Борисполя экипаж был вынужден сесть в Кишиневе.

В ловушке оказались почти две сотни украинцев. Также по теме: Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности

Страховые компании расторгли договоры с перевозчиками, потому что гарантировать выплаты за сбитые российскими ракетами самолеты не собираются.

Неужели ни один самолет не поднимется в небо над Украиной?

Предположения, версии и факты.

Вот, что точно летает в воздухе – это панические настроения.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения — паника в авиарежиме / 14.02.2022 20:14
14.02.2022 20:14

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