seach
ICTV - Разом краще

Video: Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности

Зверское нападение на журналиста. Известный ведущий Андрей Куликов стал жертвой разбойников. В шесть утра наш коллега направлялся на работу, когда на него, как стая бешеных псов, налетела шайка молодых людей. Нападающие ударили Андрея кулаками по голове, а когда он потерял равновесие и упал, принялись добивать и ногами. Отобрали мобильный, все наличные и банковскую карту, покинули окровавленную жертву и скрылись. [read_more_news] Что же это было – обычное ограбление или замаскированная под него месть за профессиональную деятельность? Как сейчас чувствует себя телеведущий? Что рассказывает о том жутком утре? И знает ли кто это сделал?

Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности
0 Комментировать

Зверское нападение на журналиста.

Известный ведущий Андрей Куликов стал жертвой разбойников.

В шесть утра наш коллега направлялся на работу, когда на него, как стая бешеных псов, налетела шайка молодых людей.

Нападающие ударили Андрея кулаками по голове, а когда он потерял равновесие и упал, принялись добивать и ногами.

Отобрали мобильный, все наличные и банковскую карту, покинули окровавленную жертву и скрылись. Также по теме: Журналисты погибли на дороге смерти - подробности роковой ДТП на Полтавщине

Что же это было – обычное ограбление или замаскированная под него месть за профессиональную деятельность?

Как сейчас чувствует себя телеведущий?

Что рассказывает о том жутком утре?

И знает ли кто это сделал?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности / 11.01.2022 19:46
11.01.2022 19:46

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь