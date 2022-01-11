Известный телеведущий стал жертвой зверского нападения – все подробности

Зверское нападение на журналиста.

Известный ведущий Андрей Куликов стал жертвой разбойников.

В шесть утра наш коллега направлялся на работу, когда на него, как стая бешеных псов, налетела шайка молодых людей.

Нападающие ударили Андрея кулаками по голове, а когда он потерял равновесие и упал, принялись добивать и ногами.

Отобрали мобильный, все наличные и банковскую карту, покинули окровавленную жертву и скрылись. Также по теме: Журналисты погибли на дороге смерти - подробности роковой ДТП на Полтавщине

Что же это было – обычное ограбление или замаскированная под него месть за профессиональную деятельность?

Как сейчас чувствует себя телеведущий?

Что рассказывает о том жутком утре?

И знает ли кто это сделал?