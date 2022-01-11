Відомий телеведучий став жертвою звірячого нападу – всі подробиці

Звірячий напад на журналіста.

Відомий ведучий Андрій Куликов став жертвою розбійників.

О шостій ранку наш колега прямував на роботу, коли на нього, наче зграя скажених псів, налетіла шайка молодиків.

Нападники дубасили Андрія кулаками по голові, а як він втратив рівновагу та впав, взялися добивати й ногами.

Відібрали мобільний, усю готівку та банківську картку, покинули скривавлену жертву і втекли геть. Також по темі: Подробиці загибелі журналістів у ДТП на Полтавщині

Що ж це було – звичайне пограбування чи таки замаскована під нього помста за професійну діяльність?

Як зараз почувається телеведучий?

Що розповідає про той моторошний ранок?

І чи знає, хто це зробив?