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Video: Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений — остались считанные часы

Третий час ночи по нашему, или первый – по-лондонскому – это уже точное время вторжения. Шокирующее заявление появилось на страницах британской прессы. Такое впечатление, что весь мир в курсе, а мы – нет. Мол, 200 тысяч российских военных нанесут массированный ракетный удар сразу с трех направлений - с севера, востока и юга. До назначенного срока остались считанные часы. Почему бы не пользоваться паникой? [read_more_news] Поэтому на западе нашей страны, как горячие пирожки, разлетаются офисные помещения и квартиры в аренду. Как никогда актуальное выражение - кому война, а кому и родная. Действительно ли на нашу землю уже готово ворваться вражеское войско? Или это очередной ход в большой геополитической игре? Кому выгодна открытая война в Украине? Это главный вопрос.

Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений — остались считанные часы
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Третий час ночи по нашему, или первый – по-лондонскому – это уже точное время вторжения.

Шокирующее заявление появилось на страницах британской прессы.

Такое впечатление, что весь мир в курсе, а мы – нет.

Мол, 200 тысяч российских военных нанесут массированный ракетный удар сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.

До назначенного срока остались считанные часы.

Почему бы не пользоваться паникой? Также по теме: Полная воздушная блокада из-за угрозы вторжения - паника в авиарежиме

Поэтому на западе нашей страны, как горячие пирожки, разлетаются офисные помещения и квартиры в аренду.

Как никогда актуальное выражение — кому война, а кому и родная.

Действительно ли на нашу землю уже готово ворваться вражеское войско?

Или это очередной ход в большой геополитической игре?

Кому выгодна открытая война в Украине?

Это главный вопрос.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений — остались считанные часы / 15.02.2022 19:16
15.02.2022 19:16

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