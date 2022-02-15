Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений — остались считанные часы

Третий час ночи по нашему, или первый – по-лондонскому – это уже точное время вторжения.

Шокирующее заявление появилось на страницах британской прессы.

Такое впечатление, что весь мир в курсе, а мы – нет.

Мол, 200 тысяч российских военных нанесут массированный ракетный удар сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.

До назначенного срока остались считанные часы.

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Поэтому на западе нашей страны, как горячие пирожки, разлетаются офисные помещения и квартиры в аренду.

Как никогда актуальное выражение — кому война, а кому и родная.

Действительно ли на нашу землю уже готово ворваться вражеское войско?

Или это очередной ход в большой геополитической игре?

Кому выгодна открытая война в Украине?

Это главный вопрос.