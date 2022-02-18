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Video: Особый режим работы общественного транспорта в Киеве в случае вторжения РФ

Обманчивый покой. Казалось бы, дата, на которую в НАТО пророчили начало полномасштабного наступления российских войск, прошла. И можно выдохнуть с облегчением. Но это, похоже, ложные надежды. Ведь иностранная разведка утверждает – хотя на словах власти РФ и заявили, что техника после учений отбывает в пункты постоянной дислокации, в реалиях все совсем наоборот. Колонны не только не едут назад, оружия и солдат становится больше. Поэтому опасность вторжения до сих пор остается высокой. Глава самопровозглашенной ДНР объявил о начале массовой эвакуации гражданского населения в Россию - в Ростовскую область, где якобы уже готовы принять беженцев из Донбасса. Со стороны террористов в Донбассе провокации не утихают. Вчерашние обстрелы мирных кварталов тому подтверждение.[read_more_news] А что наша столица? Как же будет действовать транспортная инфраструктура при возникновении чрезвычайной ситуации? Сколько человек сможет приютить подземка? И останутся ли без работы частные маршрутки разбирался Александр Храпач.

Особый режим работы общественного транспорта в Киеве в случае вторжения РФ
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Обманчивый покой.

Казалось бы, дата, на которую в НАТО пророчили начало полномасштабного наступления российских войск, прошла.

И можно выдохнуть с облегчением.

Но это, похоже, ложные надежды.

Ведь иностранная разведка утверждает – хотя на словах власти РФ и заявили, что техника после учений отбывает в пункты постоянной дислокации, в реалиях все совсем наоборот.

Колонны не только не едут назад, оружия и солдат становится больше.

Поэтому опасность вторжения до сих пор остается высокой.

Глава самопровозглашенной ДНР объявил о начале массовой эвакуации гражданского населения в Россию — в Ростовскую область, где якобы уже готовы принять беженцев из Донбасса.

Со стороны террористов в Донбассе провокации не утихают.

Вчерашние обстрелы мирных кварталов тому подтверждение. Также по теме: Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений - остались считанные часы

А что наша столица?

Как же будет действовать транспортная инфраструктура при возникновении чрезвычайной ситуации?

Сколько человек сможет приютить подземка?

И останутся ли без работы частные маршрутки разбирался Александр Храпач.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Особый режим работы общественного транспорта в Киеве в случае вторжения РФ / 18.02.2022 20:09
18.02.2022 20:09

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