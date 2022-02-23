Поделиться собственной кровью для спасения жизни! Харьков готовит стратегические запасы

Надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему!

Приграничные с Россией регионы готовятся к военной угрозе.

В Харьковской области медики собираются экстренно пополнять запасы донорской крови, потому что в случае масштабных боевых действий ее не хватит на всех!

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Ирине Сайко показали морозильную камеру со стратегическими запасами, в которой круглосуточно поддерживают температуру ниже минус тридцати!