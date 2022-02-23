seach
ICTV - Разом краще

Video: Поделиться собственной кровью для спасения жизни! Харьков готовит стратегические запасы

Надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему! Приграничные с Россией регионы готовятся к военной угрозе. В Харьковской области медики собираются экстренно пополнять запасы донорской крови, потому что в случае масштабных боевых действий ее не хватит на всех! Насколько серьезна угроза и что может сделать каждый? [read_more_news] Ирине Сайко показали морозильную камеру со стратегическими запасами, в которой круглосуточно поддерживают температуру ниже минус тридцати!

Поделиться собственной кровью для спасения жизни! Харьков готовит стратегические запасы
0 Комментировать

Надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему!

Приграничные с Россией регионы готовятся к военной угрозе.

В Харьковской области медики собираются экстренно пополнять запасы донорской крови, потому что в случае масштабных боевых действий ее не хватит на всех!

Насколько серьезна угроза и что может сделать каждый? Также по теме: Украинские медики готовятся к войне - тактическая медицина в действии

Ирине Сайко показали морозильную камеру со стратегическими запасами, в которой круглосуточно поддерживают температуру ниже минус тридцати!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Поделиться собственной кровью для спасения жизни! Харьков готовит стратегические запасы / 23.02.2022 20:12
23.02.2022 20:12

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь