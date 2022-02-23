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Video: Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?

Карколомні санкції для Росії через зазіхання на Українську території ввів Європейський союз та Америка. Але таке враження, ніби Путіна такі дії лише підбурюють і він скаженіє ще з більшою силою. А це неабияк тривожно, адже відтепер Росія офіційно вводить на територію так званих Л\ДНР свої війська й вступають у гру відкрито.[read_more_news] Чого чекати від країни агресорки прогнозують світові лідери. Президент США говорить, що боятися вже потрібно Києву, адже на Східних територіях Путін точно не зупиниться.

Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?
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Карколомні санкції для Росії через зазіхання на Українську території ввів Європейський союз та Америка.

Але таке враження, ніби Путіна такі дії лише підбурюють і він скаженіє ще з більшою силою.

А це неабияк тривожно, адже відтепер Росія офіційно вводить на територію так званих Л\ДНР свої війська й вступають у гру відкрито. Також по темі: Російські війська йдуть в Україну - Путін визнав незалежність "ДНР" і "ЛНР"

Чого чекати від країни агресорки прогнозують світові лідери.

Президент США говорить, що боятися вже потрібно Києву, адже на Східних територіях Путін точно не зупиниться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись? / 23.02.2022 20:10
23.02.2022 20:10

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