Путін скаженіє ще з більшою силою – Києву приготуватись?

Карколомні санкції для Росії через зазіхання на Українську території ввів Європейський союз та Америка.

Але таке враження, ніби Путіна такі дії лише підбурюють і він скаженіє ще з більшою силою.

А це неабияк тривожно, адже відтепер Росія офіційно вводить на територію так званих Л\ДНР свої війська й вступають у гру відкрито. Також по темі: Російські війська йдуть в Україну - Путін визнав незалежність "ДНР" і "ЛНР"

Чого чекати від країни агресорки прогнозують світові лідери.

Президент США говорить, що боятися вже потрібно Києву, адже на Східних територіях Путін точно не зупиниться.