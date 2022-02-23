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Video: Путин свирепствует с еще большей силой — Киеву приготовиться?

Уголовные санкции для России из-за посягательства на украинскую территорию ввел Европейский союз и Америка. Но такое впечатление, будто бы Путина такие действия только подстрекают и он стает бешенее еще с большей силой. А это очень тревожно, ведь теперь Россия официально вводит на территорию так называемых Л\ДНР свои войска и вступает в игру открыто.[read_more_news] Чего ждать от страны агрессора предсказывают мировые лидеры. Президент США говорит, что бояться нужно Киеву, ведь на Восточных территориях Путин точно не остановится.

Путин свирепствует с еще большей силой — Киеву приготовиться?
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Уголовные санкции для России из-за посягательства на украинскую территорию ввел Европейский союз и Америка.

Но такое впечатление, будто бы Путина такие действия только подстрекают и он стает бешенее еще с большей силой.

А это очень тревожно, ведь теперь Россия официально вводит на территорию так называемых Л\ДНР свои войска и вступает в игру открыто. Также по теме: Российские войска идут в Украину – Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР"

Чего ждать от страны агрессора предсказывают мировые лидеры.

Президент США говорит, что бояться нужно Киеву, ведь на Восточных территориях Путин точно не остановится.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Путин свирепствует с еще большей силой — Киеву приготовиться? / 23.02.2022 20:10
23.02.2022 20:10

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