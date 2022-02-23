Путин свирепствует с еще большей силой — Киеву приготовиться?

Уголовные санкции для России из-за посягательства на украинскую территорию ввел Европейский союз и Америка.

Но такое впечатление, будто бы Путина такие действия только подстрекают и он стает бешенее еще с большей силой.

А это очень тревожно, ведь теперь Россия официально вводит на территорию так называемых Л\ДНР свои войска и вступает в игру открыто. Также по теме: Российские войска идут в Украину – Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР"

Чего ждать от страны агрессора предсказывают мировые лидеры.

Президент США говорит, что бояться нужно Киеву, ведь на Восточных территориях Путин точно не остановится.