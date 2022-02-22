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Video: Российские войска идут в Украину – Путин признал независимость «ДНР» и «ЛНР»

Тревожная ночь, которая стала решающей! Путину понадобилось восемь лет, чтобы де-факто признать войну с Украиной. Стратегия, ошеломившая цивилизованный мир. Президент России объявил псевдореспублики на территории оккупированного Донбасса независимыми государствами! И сразу поручил наладить с ними дипломатию и отправил туда свои войска![read_more_news] Чем же ответил Владимир Зеленский? Разорвет ли Украина дипломатические отношения с агрессором? Увидим ли мы адские санкции, обещанные союзниками в ответ на вторжение? Неслыханные события, которые прямо сейчас меняют историю и весь мировой порядок.

Российские войска идут в Украину – Путин признал независимость «ДНР» и «ЛНР»
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Тревожная ночь, которая стала решающей!

Путину понадобилось восемь лет, чтобы де-факто признать войну с Украиной.

Стратегия, ошеломившая цивилизованный мир.

Президент России объявил псевдореспублики на территории оккупированного Донбасса независимыми государствами!

И сразу поручил наладить с ними дипломатию и отправил туда свои войска! Также по теме: Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения

Чем же ответил Владимир Зеленский?

Разорвет ли Украина дипломатические отношения с агрессором?

Увидим ли мы адские санкции, обещанные союзниками в ответ на вторжение?

Неслыханные события, которые прямо сейчас меняют историю и весь мировой порядок.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Российские войска идут в Украину – Путин признал независимость «ДНР» и «ЛНР» / 22.02.2022 19:53
22.02.2022 19:53

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