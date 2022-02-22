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Video: Російські війська йдуть в Україну – Путін визнав незалежність “ДНР” і “ЛНР”

Тривожна ніч, яка стала вирішальною! Путіну знадобилося аж вісім років, аби де-факто визнати війну з Україною. Стратегія, яка приголомшила цивілізований світ. Президент Росії оголосив псевдореспубліки на території окупованого Донбасу незалежними державами! І одразу ж доручив налагодити з ними дипломатію та відправив туди свої війська! Чим же відповів Володимир Зеленський?![read_more_news] Чи розірве Україна дипломатичні стосунки з агресором? Чи побачимо ми пекельні санкції, обіцяні союзниками у відповідь на вторгнення? Нечувані події, які просто зараз змінюють історію і весь світовий порядок.

Російські війська йдуть в Україну – Путін визнав незалежність “ДНР” і “ЛНР”
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Тривожна ніч, яка стала вирішальною!

Путіну знадобилося аж вісім років, аби де-факто визнати війну з Україною.

Стратегія, яка приголомшила цивілізований світ.

Президент Росії оголосив псевдореспубліки на території окупованого Донбасу незалежними державами!

І одразу ж доручив налагодити з ними дипломатію та відправив туди свої війська!

Чим же відповів Володимир Зеленський?! Також по темі: Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Чи розірве Україна дипломатичні стосунки з агресором?

Чи побачимо ми пекельні санкції, обіцяні союзниками у відповідь на вторгнення?

Нечувані події, які просто зараз змінюють історію і весь світовий порядок.

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ICTV / Надзвичайні новини / Російські війська йдуть в Україну – Путін визнав незалежність “ДНР” і “ЛНР” / 22.02.2022 19:53
22.02.2022 19:53

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