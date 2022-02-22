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Video: Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого?

У Києві батьки ледь не з цілого мікрорайону змушені роками буквально воювати за своїх дітей!! Бо дорослі спритники вирішили внести корективи в долі школярів. У них намагаються нахабно відібрати спортивний комплекс, де займаються юні спортсмени.  [read_more_news] Обурені батьки отримали докази, що на тому місці хочуть нажитися й побудувати чергові хмарочоси! Містяни виграли вже навіть Верховний суд!! Але змушені боротися й після цього! Чому ж закон не захищає?! Наші журналісти пильно стежать за цією кричущою історією!

Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого?
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У Києві батьки ледь не з цілого мікрорайону змушені роками буквально воювати за своїх дітей!!

Бо дорослі спритники вирішили внести корективи в долі школярів.

У них намагаються нахабно відібрати спортивний комплекс, де займаються юні спортсмени.   Також по темі: Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося - трагедія під час сходження на Говерлу

Обурені батьки отримали докази, що на тому місці хочуть нажитися й побудувати чергові хмарочоси!

Містяни виграли вже навіть Верховний суд!!

Але змушені боротися й після цього! Чому ж закон не захищає?!

Наші журналісти пильно стежать за цією кричущою історією!

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ICTV / Надзвичайні новини / Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого? / 22.02.2022 20:30
22.02.2022 20:30

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