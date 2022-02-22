Скандал навколо спорткомплексу Восход не вщухає – кияни навіть виграли Верховний суд і нічого?

У Києві батьки ледь не з цілого мікрорайону змушені роками буквально воювати за своїх дітей!!

Бо дорослі спритники вирішили внести корективи в долі школярів.

У них намагаються нахабно відібрати спортивний комплекс, де займаються юні спортсмени. Також по темі: Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося - трагедія під час сходження на Говерлу

Обурені батьки отримали докази, що на тому місці хочуть нажитися й побудувати чергові хмарочоси!

Містяни виграли вже навіть Верховний суд!!

Але змушені боротися й після цього! Чому ж закон не захищає?!

Наші журналісти пильно стежать за цією кричущою історією!