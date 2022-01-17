seach
ICTV - Разом краще

Video: Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося – трагедія під час сходження на Говерлу

Страшна трагедія під час сходження на Говерлу. Троє туристів - мати, син та невістка - хотіли підкорити зимову вершину. Але через сильний вітер не дійшли до цілі якихось вісімсот метрів. Почали спускатися назад, але послизнулись і буквально полетіли в прірву. Бідолашних крутило в пекельних кульбітах. 57-річна жінка, яка в той злощасний день ще й була іменинницею, - не вижила.[read_more_news] Її син та невістка - травмовані. Навіщо ж так ризикували, знаючи про негоду, що вирує на високогір’ї? В якому стані ті, кому вдалося спуститись живими? Драма, від якої справді мороз шкірою.

Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося – трагедія під час сходження на Говерлу
0 Коментувати

Страшна трагедія під час сходження на Говерлу.

Троє туристів – мати, син та невістка – хотіли підкорити зимову вершину.

Але через сильний вітер не дійшли до цілі якихось вісімсот метрів.

Почали спускатися назад, але послизнулись і буквально полетіли в прірву.

Бідолашних крутило в пекельних кульбітах.

57-річна жінка, яка в той злощасний день ще й була іменинницею, – не вижила. Також по темі: На Львівщині турист замерз на смерть в горах через свою легковажність

Її син та невістка – травмовані.

Навіщо ж так ризикували, знаючи про негоду, що вирує на високогір’ї?

В якому стані ті, кому вдалося спуститись живими?

Драма, від якої справді мороз шкірою.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося – трагедія під час сходження на Говерлу / 17.01.2022 20:29
17.01.2022 20:29

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь