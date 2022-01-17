Мати, син та невістка планували підкорити сніжну вершину та не судилося – трагедія під час сходження на Говерлу

Страшна трагедія під час сходження на Говерлу.

Троє туристів – мати, син та невістка – хотіли підкорити зимову вершину.

Але через сильний вітер не дійшли до цілі якихось вісімсот метрів.

Почали спускатися назад, але послизнулись і буквально полетіли в прірву.

Бідолашних крутило в пекельних кульбітах.

57-річна жінка, яка в той злощасний день ще й була іменинницею, – не вижила. Також по темі: На Львівщині турист замерз на смерть в горах через свою легковажність

Її син та невістка – травмовані.

Навіщо ж так ризикували, знаючи про негоду, що вирує на високогір’ї?

В якому стані ті, кому вдалося спуститись живими?

Драма, від якої справді мороз шкірою.