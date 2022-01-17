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Video: Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу — мать, сын и невестка не смогли покорить вершину

Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу. Трое туристов – мать, сын и невестка – хотели покорить зимнюю вершину. Но из-за сильного ветра не дошли до цели каких-то восемьсот метров. Начали спускаться назад, но поскользнулись и буквально улетели в бездну. Бедных крутило в адских кульбитах. 57-летняя женщина, которая в тот злосчастный день еще и была именинницей,  не выжила.[read_more_news] Ее сын и невестка – травмированы. Зачем же так рисковали, зная о непогоде, бушующей на высокогорье? В каком состоянии те, кому удалось спуститься в живых? Драма, от которой действительно мороз кожей.

Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу — мать, сын и невестка не смогли покорить вершину
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Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу.

Трое туристов – мать, сын и невестка – хотели покорить зимнюю вершину.

Но из-за сильного ветра не дошли до цели каких-то восемьсот метров.

Начали спускаться назад, но поскользнулись и буквально улетели в бездну.

Бедных крутило в адских кульбитах.

57-летняя женщина, которая в тот злосчастный день еще и была именинницей,  не выжила. Также по теме: На Львівщині турист замерз на смерть в горах через свою легковажність

Ее сын и невестка – травмированы.

Зачем же так рисковали, зная о непогоде, бушующей на высокогорье?

В каком состоянии те, кому удалось спуститься в живых?

Драма, от которой действительно мороз кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу — мать, сын и невестка не смогли покорить вершину / 17.01.2022 20:29
17.01.2022 20:29

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