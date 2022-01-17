Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу — мать, сын и невестка не смогли покорить вершину

Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу.

Трое туристов – мать, сын и невестка – хотели покорить зимнюю вершину.

Но из-за сильного ветра не дошли до цели каких-то восемьсот метров.

Начали спускаться назад, но поскользнулись и буквально улетели в бездну.

Бедных крутило в адских кульбитах.

57-летняя женщина, которая в тот злосчастный день еще и была именинницей, не выжила. Также по теме: На Львівщині турист замерз на смерть в горах через свою легковажність

Ее сын и невестка – травмированы.

Зачем же так рисковали, зная о непогоде, бушующей на высокогорье?

В каком состоянии те, кому удалось спуститься в живых?

Драма, от которой действительно мороз кожей.