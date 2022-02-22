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Video: Скандал вокруг спорткомплекса Восход не утихает – киевляне даже выиграли Верховный суд и ничего?

В Киеве родители чуть ли не из целого микрорайона вынуждены годами буквально воевать за своих детей!! Ибо взрослые ловкачи решили внести коррективы в судьбы школьников. У них пытаются нагло отнять спортивный комплекс, где занимаются юные спортсмены. [read_more_news] Возмущенные родители получили доказательства, что на том месте хотят нажиться и построить очередные небоскребы! Горожане выиграли уже даже Верховный суд!! Но вынуждены сражаться и после этого! Почему же закон не защищает? Наши журналисты внимательно следят за этой вопиющей историей!

Скандал вокруг спорткомплекса Восход не утихает – киевляне даже выиграли Верховный суд и ничего?
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В Киеве родители чуть ли не из целого микрорайона вынуждены годами буквально воевать за своих детей!!

Ибо взрослые ловкачи решили внести коррективы в судьбы школьников.

У них пытаются нагло отнять спортивный комплекс, где занимаются юные спортсмены. Также по теме: Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу - мать, сын и невестка не смогли покорить вершину

Возмущенные родители получили доказательства, что на том месте хотят нажиться и построить очередные небоскребы!

Горожане выиграли уже даже Верховный суд!!

Но вынуждены сражаться и после этого! Почему же закон не защищает?

Наши журналисты внимательно следят за этой вопиющей историей!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скандал вокруг спорткомплекса Восход не утихает – киевляне даже выиграли Верховный суд и ничего? / 22.02.2022 20:30
22.02.2022 20:30

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