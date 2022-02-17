Обстріл дитсадка у Станиці Луганській – офіційно Росія не напала, але створює приводи?

Офіційно Путін не напав.

Але на Донбасі знову загострення.

Там під обстрілами опинився дитячий садочок.

Величезна діра у стіні, вирви від мін у землі.

Мешканці станиці Луганської вже в укриттях. Також по темі: Доба до війни? Масований ракетний удар одразу з трьох напрямків - залишились лічені години

Там із самого ранку обстрілюють мирні квартали.

Вже відомо про щонайменше трьох жертв: двох виховательок та одного військовий. Вони у лікарні.

А Президент Володимир Зеленський катером поплив в район проведення операції об’єднаних сил.

Що нині відбувається на нашому сході?

Невже ворог створює привід для більш масштабного вторгнення?