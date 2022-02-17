Обстрел детсада в Станице Луганской – официально Россия не напала, но создает поводы?

Официально Путин не напал.

Но на Донбассе снова обострение.

Там под обстрелами оказался детский сад.

Огромная дыра в стене, ямы от мин в земле.

Жители станицы Луганской уже в укрытиях. Также по теме: Сутки до войны? Массированный ракетный удар сразу с трех направлений - остались считанные часы

Там с утра обстреливают мирные кварталы.

Уже известно о не менее трех жертвах: двух воспитательницах и одном военном. Они находятся в больнице.

Президент Зеленский катером поплыл в район проведения операции объединенных сил.

Что сейчас происходит на нашем востоке?

Неужели враг создает повод для более масштабного вторжения?