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Video: Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні

Прокататися з вітерцем на БМВ мріють навіть копи! Лейтенант з Рівненщини ну просто не зміг відмовити собі у такому задоволенні. І дарма, що машина - чужа. Поки дочекаєшся обіцяного підвищення зарплати. [read_more_news] І сам станеш злодюгою! Уявіть собі!! Просто зі штрафмайданчика поліцейський зухвало викрав автомобіль, який був доказом у кримінальному провадженні! Як таке можливо, взагалі - запитаєте ви?! А подивіться самі - це ж просто голлівудська детективна трагікомедія!

Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні
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Прокататися з вітерцем на БМВ мріють навіть копи!

Лейтенант з Рівненщини ну просто не зміг відмовити собі у такому задоволенні.

І дарма, що машина – чужа.

Поки дочекаєшся обіцяного підвищення зарплати. Також по темі: У Запоріжжі безвісти зник поліцейський, разом з ним щезли й цінні речдоки

І сам станеш злодюгою!

Уявіть собі!! Просто зі штрафмайданчика поліцейський зухвало викрав автомобіль, який був доказом у кримінальному провадженні!

Як таке можливо, взагалі – запитаєте ви?!

А подивіться самі – це ж просто голлівудська детективна трагікомедія!

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ICTV / Надзвичайні новини / Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні / 23.02.2022 19:53
23.02.2022 19:53

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