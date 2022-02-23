Лейтенант зухвало викрав БМВ зі спецмайданчика – не зміг відмовити собі у такому задоволенні

Прокататися з вітерцем на БМВ мріють навіть копи!

Лейтенант з Рівненщини ну просто не зміг відмовити собі у такому задоволенні.

І дарма, що машина – чужа.

Поки дочекаєшся обіцяного підвищення зарплати. Також по темі: У Запоріжжі безвісти зник поліцейський, разом з ним щезли й цінні речдоки

І сам станеш злодюгою!

Уявіть собі!! Просто зі штрафмайданчика поліцейський зухвало викрав автомобіль, який був доказом у кримінальному провадженні!

Як таке можливо, взагалі – запитаєте ви?!

А подивіться самі – це ж просто голлівудська детективна трагікомедія!