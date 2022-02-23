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Video: Лейтенант дерзко похитил БМВ со спецплощадки — не смог отказать себе в таком удовольствии

Прокатиться с ветерком на БМВ мечтают даже копы! Лейтенант из Ровенщины просто не смог отказать себе в таком удовольствии. И что, что машина – чужая. Пока дождешься обещанного повышения зарплаты. [read_more_news] И сам станешь вором! Представьте себе!! Просто со штрафплощадки полицейский дерзко угнал автомобиль, который был доказательством в уголовном производстве! Как такое возможно, вообще – спросите вы?! А посмотрите сами – это ведь просто голливудская детективная трагикомедия!

Лейтенант дерзко похитил БМВ со спецплощадки — не смог отказать себе в таком удовольствии
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Прокатиться с ветерком на БМВ мечтают даже копы!

Лейтенант из Ровенщины просто не смог отказать себе в таком удовольствии.

И что, что машина – чужая.

Пока дождешься обещанного повышения зарплаты. Также по теме: В Запорожье бесследно исчез полицейский, вместе с ним пропали и ценные вещдоки

И сам станешь вором!

Представьте себе!! Просто со штрафплощадки полицейский дерзко угнал автомобиль, который был доказательством в уголовном производстве!

Как такое возможно, вообще – спросите вы?!

А посмотрите сами – это ведь просто голливудская детективная трагикомедия!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Лейтенант дерзко похитил БМВ со спецплощадки — не смог отказать себе в таком удовольствии / 23.02.2022 19:53
23.02.2022 19:53

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