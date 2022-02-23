Лейтенант дерзко похитил БМВ со спецплощадки — не смог отказать себе в таком удовольствии

Прокатиться с ветерком на БМВ мечтают даже копы!

Лейтенант из Ровенщины просто не смог отказать себе в таком удовольствии.

И что, что машина – чужая.

Пока дождешься обещанного повышения зарплаты. Также по теме: В Запорожье бесследно исчез полицейский, вместе с ним пропали и ценные вещдоки

И сам станешь вором!

Представьте себе!! Просто со штрафплощадки полицейский дерзко угнал автомобиль, который был доказательством в уголовном производстве!

Как такое возможно, вообще – спросите вы?!

А посмотрите сами – это ведь просто голливудская детективная трагикомедия!