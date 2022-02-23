Зниклих друзів-четвертокласників знайшли мертвими – подвійна трагедія на Полтавщині

Перше потепління напередодні весни принесло не радість у село на Полтавщині, а подвійну трагедію.

Там теплого сонячного дня зникли двоє друзів-четвертокласників.

Вони залишили вдома свої велосипеди, один з них ще й телефон, і пішли на пошуки пригод. І більше додому не повернулися. Також по темі: Син втопив рідну матір на Житомирщині

Хлопців шукали ледь не всім селом. Безрезультатно. До громади з’їхалися купа поліції та рятувальників, які всю ніч прочісували територію.

Але теж не знайшли дітей.

Лише наступного дня по одній виявленій деталі всі зрозуміли, яка страшна біда сталася.