Пропавших друзей-четвертоклассников нашли мертвыми – двойная трагедия на Полтавщине

Первое потепление накануне весны принесло не радость в село Полтавщины, а двойную трагедию.

Там в теплый солнечный день исчезли два друга-четвертоклассника.

Они оставили дома свои велосипеды, один из них еще и телефон, и пошли на поиски приключений. И больше домой не вернулись. Также по теме: Сын утопил родную мать

Ребят искали чуть ли не всей деревней. Безрезультатно. В общину съехались куча полиции и спасателей, всю ночь прочесывали территорию.

Но тоже не нашли детей.

Лишь на следующий день по одной обнаруженной детали все поняли, как страшна беда произошла.