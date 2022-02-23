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Video: Пропавших друзей-четвертоклассников нашли мертвыми – двойная трагедия на Полтавщине

Первое потепление накануне весны принесло не радость в село Полтавщины, а двойную трагедию. Там в теплый солнечный день исчезли два друга-четвертоклассника. Они оставили дома свои велосипеды, один из них еще и телефон, и пошли на поиски приключений. И больше домой не вернулись. [read_more_news] Ребят искали чуть ли не всей деревней. Безрезультатно. В общину съехались куча полиции и спасателей, всю ночь прочесывали территорию. Но тоже не нашли детей. Лишь на следующий день по одной обнаруженной детали все поняли, как страшна беда произошла.

Пропавших друзей-четвертоклассников нашли мертвыми – двойная трагедия на Полтавщине
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Первое потепление накануне весны принесло не радость в село Полтавщины, а двойную трагедию.

Там в теплый солнечный день исчезли два друга-четвертоклассника.

Они оставили дома свои велосипеды, один из них еще и телефон, и пошли на поиски приключений. И больше домой не вернулись. Также по теме: Сын утопил родную мать

Ребят искали чуть ли не всей деревней. Безрезультатно. В общину съехались куча полиции и спасателей, всю ночь прочесывали территорию.

Но тоже не нашли детей.

Лишь на следующий день по одной обнаруженной детали все поняли, как страшна беда произошла.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавших друзей-четвертоклассников нашли мертвыми – двойная трагедия на Полтавщине / 23.02.2022 19:48
23.02.2022 19:48

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