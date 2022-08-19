Ведуча програми “Надзвичайні новини” Вікторія Сеник стала мамою синочка. Вчора, 18 серпня у її родині з’явилося маленьке чудо. Своєю радістю вона поділилася у соціальних мережах.

18.08.22 – найщасливіший день в нашому житті! Ми стали батьками солодкого левеняти, появу якого спланували до дрібниць, місяць народження теж не випадковість… Такий уже наш серпень – сповнений свят…❤️ Ми були найщасливіші, коли дізнались, що третє серденько уже б’ється в животику – не могли повірити, що так буває – хочеш і… одразу вдається!

– написала ведуча на своїй сторінці у Фейсбук.













Ведуча каналу ICTV стала мамою первістка / 7 фотографій

Але на четвертому місяці вагітності почалась війна. Вікторія надзвичайно боялася, що втратить свою крихітку, яка була ще дуже слабкою. Але її первісток виявився в рази сильнішим. Він пережив мамин страх, сльози, відчай, безкінечні здригання, паніку, холодні, безсонні ночі в підвалі під гул ракет і літаків.

Здавалося, в березні моє серце зупинялося безперервно… І я знаю, ти все відчував… Але, не зважаючи ні на що, активно ріс, розвивався і коли вперше почав штурхатись зсередини, – стих крик і відчай. Прокинулась віра у перемогу нашої стражденної України і щасливе майбутнє. І ось сьогодні ми з тобою, мій хлопчик, і твоїм любим татусем вже перемогли.

Як і тисячі діток, які попри все з’явились на світ після моторошного 24 лютого. З‘явились у себе вдома – в Україні, якій неодмінно бути, а нам в ній – рости, насолоджуватись кожним днем і процвітати разом з нею! Я так люблю тебе, мій ненаситний сопун, мій скарб, моє чорняве золото, без якого більше не уявляю свого життя❤️, – висловила почуття до свого синочка Вікторія Сеник.

Зізналася у коханні ведуча й своєму дорогому чоловікові: “А тебе, наш новоспечений Татусь, наша підтримка і опора, я люблю з кожним днем усе сильніше! Дякую, що ти завжди поруч, що ти такий наш”.