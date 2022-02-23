Надзвичайні новини — 23.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.02.2022:

Надзвичайний стан по всій Україні! Рада нацбезпеки готує країну до тотальної оборони! Чи затвердить Верховна Рада жорсткі обмеження для громадян?!

Загроза вторгнення залишається, світ запроваджує санкції, а в СБУ повідомляють – російська армія закупила 45 тисяч пакетів для трупів!

Україна відключається від російських і білоруських енергосистем! Чим закінчиться експеримент? І чи не доведеться нам сидіти в темряві?!

Поліцейський вкрав автомобіль БМВ просто зі спецмайданчика! Машина була доказом у провадженні, яке він же й розслідував!!

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