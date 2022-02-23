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Video: Надзвичайні новини — 23.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.02.2022:   Надзвичайний стан по всій Україні! Рада нацбезпеки готує країну до тотальної оборони! Чи затвердить Верховна Рада жорсткі обмеження для громадян?! Загроза вторгнення залишається, світ запроваджує санкції, а в СБУ повідомляють - російська армія закупила 45 тисяч пакетів для трупів! Україна відключається від російських і білоруських енергосистем! Чим закінчиться експеримент? І чи не доведеться нам сидіти в темряві?! Поліцейський вкрав автомобіль БМВ просто зі спецмайданчика! Машина була доказом у провадженні, яке він же й розслідував!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 23.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.02.2022:  

Надзвичайний стан по всій Україні! Рада нацбезпеки готує країну до тотальної оборони! Чи затвердить Верховна Рада жорсткі обмеження для громадян?!

Загроза вторгнення залишається, світ запроваджує санкції, а в СБУ повідомляють – російська армія закупила 45 тисяч пакетів для трупів!

Україна відключається від російських і білоруських енергосистем! Чим закінчиться експеримент? І чи не доведеться нам сидіти в темряві?!

Поліцейський вкрав автомобіль БМВ просто зі спецмайданчика! Машина була доказом у провадженні, яке він же й розслідував!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 23.02.2022 / 23.02.2022 20:35
23.02.2022 20:35

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