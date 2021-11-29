Злочинці вважають, що роблять корисну справу: топ-ведучий і журналіст України Костянтин Стогній дав відверте інтерв’ю

Найвідоміший кримінальний журналіст України Костянтин Стогній дав велике інтерв’ю, у якому відверто розповів про персональні халепи під час зйомок документального фільму в Іраку, модель поведінки під час стресових ситуацій, про те як знаходив підхід до найжорстокіших злочинців та чи вважає себе романтиком.

Ведучий програми “Надзвичайні новини” на ICTV став героєм рубрики «Книга від зірки», виробництва “Вікна-новини” (СТБ). Для розкриття своєї особистості Костянтин обрав книгу Олексія Мустафіна “Халепи, що визначили долю народів”.

Зокрема, телеведучий поділився своєю думкою щодо глобальних світових проблем та провів паралелі з нинішньою ситуацією в Україні.

Розповів Стогній і про те, чи можна визначити злочинців за зовнішніми даними, а також чи правда, що у них відсутнє почуття гумору.

“Для багатьох мерзотників це риси прикриття. Коли ти про серйозні речі у них починаєш запитувати, вони нібито це переводять на жарт. Щодо манери поведінки – вони вважають, що роблять якусь корисну справу. Завжди знаходять виправдання своїм діям”

– пояснює Стоній.

Окрім цього, ведучий ICTV поділився правилом 10-ти подихів під час стресових ситуацій та зізнався, що дуже любить побути наодинці з природою.

Дивіться повну версію інтерв’ю Костянтина Стогнія:

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