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ICTV / Чрезвычайные новости / Преступники считают, что совершают полезный поступок: топ-ведущий и журналист Украины Константин Стогний дал откровенное интервью / 29.11.2021 16:43
29.11.2021 16:43
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Преступники считают, что совершают полезный поступок: топ-ведущий и журналист Украины Константин Стогний дал откровенное интервью

Преступники считают, что совершают полезный поступок: топ-ведущий и журналист Украины Константин Стогний дал откровенное интервью

Самый известный криминальный журналист Украины Константин Стогний дал большое интервью, в котором откровенно рассказал о персональных ошибках в процессе съемок документального фильма в Ираке, модели поведения в стрессовых ситуациях, о том, как находил подход к самым жестоким преступникам и считает ли он себя романтиком.

Ведущий программы «Надзвичайні новини» на ICTV стал героем рубрики «Книга від зірки», производства «Вікна-новини» (СТБ). Для раскрытия своей личности Константин выбрал книгу Алексея Мустафина «Халепи, що визначили долю народів».

Телеведущий поделился своим мнением по поводу глобальных мировых проблем и провел параллели с нынешней ситуацией в Украине.

Рассказал Стогний и о том, можно ли определить преступников по внешним данным, а также правда ли, что у них отсутствует чувство юмора.

«Для многих мерзавцев это черты прикрытия. Когда ты о серьезных вещах у них начинаешь спрашивать, они якобы переводят это на шутку. Относительно манеры поведения – они считают, что совершают какой-нибудь полезное поступок. Всегда находят оправдание своим действиям»

– объясняет Стоний.

Кроме того, ведущий ICTV поделился правилом 10-ти вдохов во время стрессовых ситуаций и признался, что очень любит побыть наедине с природой.

 

Смотрите полную версию интервью Константина Стогния:

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Теги: Костянтин Стогній
29.11.2021 16:43



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