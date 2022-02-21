Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують

Холоднокровне вбивство в містечку Рені на Одещині.

Перед воротами власного подвір’я невідомий впритул розстріляв 41-річного фермера.

Все сталося ввечері, коли чоловік порався по господарству.

Раптом він почув дивні звуки на вулиці і вийшов перевірити – що коїться. І дарма.

За парканом жертву вже чекав кілер. Також по темі: Резонансний розстріл подружжя яблучних фермерів - вбивця почув свій вирок

Стрілок впевнено пальнув у бік беззахисного господаря, не лишивши йому шансів на порятунок.

Хто наважився на таке звірство?

За що без вагань убив батька двох маленьких дітей і залишив їх сиротами?

Які ж звуки почув бідолашний?

Подивіться і не будьте такими безпечними наодинці з підступною темрявою.