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Video: Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують

Холоднокровне вбивство в містечку Рені на Одещині. Перед воротами власного подвір’я невідомий впритул розстріляв 41-річного фермера. Все сталося ввечері, коли чоловік порався по господарству. Раптом він почув дивні звуки на вулиці і вийшов перевірити – що коїться. І дарма. За парканом жертву вже чекав кілер. [read_more_news] Стрілок впевнено пальнув у бік беззахисного господаря, не лишивши йому шансів на порятунок. Хто наважився на таке звірство? За що без вагань убив батька двох маленьких дітей і залишив їх сиротами? Які ж звуки почув бідолашний? Подивіться і не будьте такими безпечними наодинці з підступною темрявою.

Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують
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Холоднокровне вбивство в містечку Рені на Одещині.

Перед воротами власного подвір’я невідомий впритул розстріляв 41-річного фермера.

Все сталося ввечері, коли чоловік порався по господарству.

Раптом він почув дивні звуки на вулиці і вийшов перевірити – що коїться. І дарма.

За парканом жертву вже чекав кілер. Також по темі: Резонансний розстріл подружжя яблучних фермерів - вбивця почув свій вирок

Стрілок впевнено пальнув у бік беззахисного господаря, не лишивши йому шансів на порятунок.

Хто наважився на таке звірство?

За що без вагань убив батька двох маленьких дітей і залишив їх сиротами?

Які ж звуки почув бідолашний?

Подивіться і не будьте такими безпечними наодинці з підступною темрявою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зухвале вбивство фермера на Одещині – подробиці розправи шокують / 21.02.2022 20:14
21.02.2022 20:14

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