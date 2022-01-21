Резонансний розстріл подружжя яблучних фермерів – вбивця почув свій вирок

Він холоднокровно розстріляв чоловіка, а за хвилину випустив кулю у голову його дружини.

Це моторошне вбивство подружжя яблучних фермерів Едуарда Тичука та Юлії Гонти з Вінниччини, яке сталося 9-го травня дев‘ятнадцятого року, шокувало усю країну.

Убивця забрав два життя заради сейфа з грошима.

Підозрюваного затримали менш як за тиждень після убивства.

Чоловік зізнався у скоєному, а згодом ошелешив слідчих та суддів, бо розповів, що навіть відчував ейфорію, коли убивав людей.

Проте відповідати за скоєне душогуб був не готовий. Також по темі: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Аби уникнути покарання, вдавав із себе душевно хворого й навіть називав це вбивство замовним.

Навіть лепетав, що у нього вибору не було – мовляв, як не я, то мене.

Два роки суд розбирався у цій кривавій справі і от нарешті Феміда винесла свій вердикт.

Що присудили убивці?

Вирок у залі суду чула наша Тетяна Островщук.