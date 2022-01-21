Резонансный расстрел супругов яблочных фермеров – убийца услышал свой приговор

Он хладнокровно расстрелял мужчину, а через минуту выпустил пулю в голову его жены.

Это жуткое убийство супругов яблочных фермеров Эдуарда Тичука и Юлии Гонты из Винницкой области, которое произошло 9 мая девятнадцатого года, шокировало всю страну.

Убийца унес две жизни ради сейфа с деньгами.

Подозреваемый был задержан менее чем через неделю после убийства.

Мужчина признался в содеянном, а впоследствии ошарашил следователей и судей, потому что рассказал, что даже чувствовал эйфорию, когда убивал людей.

Однако отвечать за совершенное душегуб был не готов. Также по теме: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Чтобы избежать наказания, притворялся душевно больным и даже называл это убийство заказным.

Даже лепетал, что у него выбора не было – мол, если не я, то меня.

Два года суд разбирался в этом кровавом деле и вот наконец Фемида вынесла свой вердикт.

Приговор в зале суда слышала Татьяна Островщук.