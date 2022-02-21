Холоднокровное убийство фермера в Одесской области — подробности расправы шокируют

Холоднокровное убийство в городке Рени в Одесской области.

Перед воротами собственного двора неизвестный в упор расстрелял 41-летнего фермера.

Все произошло вечером, когда мужчина возился по хозяйству.

Вдруг он услышал странные звуки на улице и вышел проверить – что происходит. И зря.

За забором жертву уже ждал киллер. Также по теме: Резонансный расстрел супругов яблочных фермеров – убийца услышал свой приговор

Стрелок уверенно пальнул в сторону беззащитного хозяина, не оставив ему шансов на спасение.

Кто отважился на такое зверство?

За что без колебаний убил отца двоих маленьких детей и оставил их сиротами?

Какие же звуки услышал бедняжка?

Посмотрите и не будьте такими безопасными наедине с коварной тьмой.