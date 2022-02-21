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Video: Холоднокровное убийство фермера в Одесской области — подробности расправы шокируют

Холоднокровное убийство в городке Рени в Одесской области. Перед воротами собственного двора неизвестный в упор расстрелял 41-летнего фермера. Все произошло вечером, когда мужчина возился по хозяйству. Вдруг он услышал странные звуки на улице и вышел проверить – что происходит. И зря. За забором жертву уже ждал киллер. [read_more_news] Стрелок уверенно пальнул в сторону беззащитного хозяина, не оставив ему шансов на спасение. Кто отважился на такое зверство? За что без колебаний убил отца двоих маленьких детей и оставил их сиротами? Какие же звуки услышал бедняжка? Посмотрите и не будьте такими безопасными наедине с коварной тьмой.

Холоднокровное убийство фермера в Одесской области — подробности расправы шокируют
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Холоднокровное убийство в городке Рени в Одесской области.

Перед воротами собственного двора неизвестный в упор расстрелял 41-летнего фермера.

Все произошло вечером, когда мужчина возился по хозяйству.

Вдруг он услышал странные звуки на улице и вышел проверить – что происходит. И зря.

За забором жертву уже ждал киллер. Также по теме: Резонансный расстрел супругов яблочных фермеров – убийца услышал свой приговор

Стрелок уверенно пальнул в сторону беззащитного хозяина, не оставив ему шансов на спасение.

Кто отважился на такое зверство?

За что без колебаний убил отца двоих маленьких детей и оставил их сиротами?

Какие же звуки услышал бедняжка?

Посмотрите и не будьте такими безопасными наедине с коварной тьмой.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Холоднокровное убийство фермера в Одесской области — подробности расправы шокируют / 21.02.2022 20:14
21.02.2022 20:14

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