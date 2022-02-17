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Video: 18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині

Не брала участі в мітингах, йшла собі спокійно до аптеки. Аж раптом ззаду - скажений удар. І родичі не можуть впізнати в понівеченому тілі на асфальті свою 18-річну Марину. Моторошна ДТП на Харківщині. Жовтий бус убив дівчину. Водій не намагався гальмувати, бо вже на ногах не тримався. І це посеред дня![read_more_news] У селі цього горе-гонщика добре знають. І не лише тому що полюбляє лізти за кермо напідпитку. Молодик - відомий місцевий мажор. Чи понесе покарання за смерть юної жертви? Рідні загиблої дуже сумніваються. Їх вже готові ледь не осипати золотом.

18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині
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Не брала участі в мітингах, йшла собі спокійно до аптеки.

Аж раптом ззаду – скажений удар.

І родичі не можуть впізнати в понівеченому тілі на асфальті свою 18-річну Марину.

Моторошна ДТП на Харківщині.

Жовтий бус убив дівчину.

Водій не намагався гальмувати, бо вже на ногах не тримався. І це посеред дня! Також по темі: 16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія - подробиці із суду

У селі цього горе-гонщика добре знають.

І не лише тому що полюбляє лізти за кермо напідпитку.

Молодик – відомий місцевий мажор.

Чи понесе покарання за смерть юної жертви?

Рідні загиблої дуже сумніваються.

Їх вже готові ледь не осипати золотом.

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ICTV / Надзвичайні новини / 18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині / 17.02.2022 20:04
17.02.2022 20:04

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