18-річна дівчина загинула під колесами п’яного 27-річного мажора – моторошна ДТП на Харківщині

Не брала участі в мітингах, йшла собі спокійно до аптеки.

Аж раптом ззаду – скажений удар.

І родичі не можуть впізнати в понівеченому тілі на асфальті свою 18-річну Марину.

Моторошна ДТП на Харківщині.

Жовтий бус убив дівчину.

Водій не намагався гальмувати, бо вже на ногах не тримався. І це посеред дня! Також по темі: 16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія - подробиці із суду

У селі цього горе-гонщика добре знають.

І не лише тому що полюбляє лізти за кермо напідпитку.

Молодик – відомий місцевий мажор.

Чи понесе покарання за смерть юної жертви?

Рідні загиблої дуже сумніваються.

Їх вже готові ледь не осипати золотом.