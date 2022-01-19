16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія – подробиці із суду

Зухвала посмішка – замість довгожданого каяття.

А замість простих вибачень – суцільне глузування.

У Харкові суд вирішував, що надалі робити з 16-річним мажором Колею.

Пам’ятаєте, цей підліток сів за кермо Інфініті, взяв друзів і влаштував смертельну гонитву містом.

Нахабно не зупинився на червоний сигнал світлофора, врізався в Шевроле і в одну мить відправив 58-річного водія на той світ.

А своїх пасажирів – на лікарняні ліжка. Також по темі: 16-річний харківський мажор у суді просить вибачення - нові деталі ДТП

Подивитися в очі цього неповнолітнього негідника на засідання прийшли діти загиблого.

Чим закінчилася ця, м’яко кажучи, неприємна зустріч?

Чого вимагають від батьків підлітка родичі жертви?

І чи відпустять Колю просто з зали суду!