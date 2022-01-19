seach
ICTV - Разом краще

Video: 16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія – подробиці із суду

Зухвала посмішка - замість довгожданого каяття. А замість простих вибачень - суцільне глузування. У Харкові суд вирішував, що надалі робити з 16-річним мажором Колею. Пам'ятаєте, цей підліток сів за кермо Інфініті, взяв друзів і влаштував смертельну гонитву містом. Нахабно не зупинився на червоний сигнал світлофора, врізався в  Шевроле і в одну мить відправив 58-річного водія на той світ. А своїх пасажирів - на лікарняні ліжка. [read_more_news] Подивитися в очі цього неповнолітнього негідника на засідання прийшли діти загиблого. Чим закінчилася ця, м'яко кажучи, неприємна зустріч? Чого вимагають від батьків підлітка родичі жертви? І чи відпустять Колю просто з зали суду!

16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія – подробиці із суду
0 Коментувати

Зухвала посмішка – замість довгожданого каяття.

А замість простих вибачень – суцільне глузування.

У Харкові суд вирішував, що надалі робити з 16-річним мажором Колею.

Пам’ятаєте, цей підліток сів за кермо Інфініті, взяв друзів і влаштував смертельну гонитву містом.

Нахабно не зупинився на червоний сигнал світлофора, врізався в  Шевроле і в одну мить відправив 58-річного водія на той світ.

А своїх пасажирів – на лікарняні ліжка. Також по темі: 16-річний харківський мажор у суді просить вибачення - нові деталі ДТП

Подивитися в очі цього неповнолітнього негідника на засідання прийшли діти загиблого.

Чим закінчилася ця, м’яко кажучи, неприємна зустріч?

Чого вимагають від батьків підлітка родичі жертви?

І чи відпустять Колю просто з зали суду!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія – подробиці із суду / 19.01.2022 19:48
19.01.2022 19:48

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь