16-річний харківський мажор у суді просить вибачення – нові деталі ДТП

У Сумах родина загиблої 24-річної дівчини звинувачує місцеву мажорку у смертельній ДТП
Мажору, який вчинив смертельну ДТП, не місце в СІЗО? Аргументи адвокатів вражають
Чергова жертва нового мажора! Водій на дорогому БМВ убив пасажирку таксі, а водій ледве врятувався
У Жашкові роками орудує небезпечний серійний маніяк, який ґвалтує та вбиває жінок
На Харківщині чергова аварія за участі мажора
За кермом оскаженілі мажори-гонщики – закривавлені мертві й покалічені тіла на дорогах
Нащадок очільниці міста Прилуки нагадав про себе черговою п’яною ДТП
У Києві машина поліції, що супроводжувала ВІП-кортеж, збила на переході 13-ти річного хлопчика