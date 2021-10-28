16-річний харківський мажор у суді просить вибачення – нові деталі ДТП

Не зупинився на червоний, бо відмовили гальма.

Та от чи саме він був за кермом – тепер вже і не пам’ятає, бо сильно вдарився головою.

У Харкові сьогодні обирали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті, який влаштував на проспекті Гагаріна моторошну ДТП – одну людину вбив, ще трьох своїх же пасажирів відправив у важкому стані до лікарні.

Прокуратура просила для підозрюваного лише СІЗО.

Бо, віри хлопчині нема.

Від дачі показів він відмовляється і зі слідством не співпрацює. Також по темі: 16-річний мажор влаштував у Харкові смертельну ДТП в манері горезвісної Зайцевої - всі подробиці

А одразу після аварії намагався ошукати правоохоронців.

Спочатку представлявся чужим прізвищем, а коли був доставлений до лікарні, забіг до туалету і телефоном заявив на лінію 102, що сріблясту Інфініті в його родини викрали невідомі.

А от захист навпаки – наполягав на цілодобову домашньому арешті.

І навіть заявив про якогось загадкового повнолітнього товариша підозрюваного, який на прохання матері Миколи у той день забрав з СТО автівку і зник.

Що було далі і хто саме був за кермом під час ДТП, мовляв, ще треба з’ясовувати.

Чи розібрався у цих нових сюжетних лініях суд?

І де найближчі два місяці проведе сам Коля?