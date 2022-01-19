16-летний харьковский мажор смеется над детьми убитого им водителя — подробности из суда

Вызывающая улыбка — вместо долгожданного раскаяния.

А вместо простых извинений – сплошная насмешка.

В Харькове суд решал, что дальше делать с 16-летним мажором Колей.

Помните, этот подросток сел за руль Инфинити, взял друзей и устроил смертельную погоню городом.

Нагло не остановился на красный сигнал светофора, врезался в Шевроле и в одно мгновение отправил 58-летнего водителя на тот свет.

А своих пассажиров – на больничные койки. Также по теме: Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП

Посмотреть в глаза этого несовершеннолетнего негодяя на заседание пришли дети погибшего.

Чем кончилась эта, мягко говоря, неприятная встреча?

Чего требуют родители жертвы от родителей подростка?

И отпустят ли Колю прямо из зала суда?