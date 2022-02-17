seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:41Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: 18-летняя девушка погибла под колесами пьяного мажора — жуткое ДТП в Харьковской области

Не участвовала в митингах, шла спокойно в аптеку. Вдруг сзади – бешеный удар. И родственники не могут узнать в изуродованном теле на асфальте свою 18-летнюю Марину. Жуткое ДТП на Харьковщине. Желтый бус убил девушку. Водитель не пытался тормозить, потому что на ногах не держался.[read_more_news] В деревне этого горе-гонщика хорошо знают. И не только потому что любит лезть за руль под хмельком. Молодой человек – известный местный мажор. Понесет ли наказание за смерть юной жертвы? Родные погибшей очень сомневаются. Их уже готовы чуть ли не осыпать золотом.

18-летняя девушка погибла под колесами пьяного мажора — жуткое ДТП в Харьковской области
0 Комментировать

Не участвовала в митингах, шла спокойно в аптеку.

Вдруг сзади – бешеный удар.

И родственники не могут узнать в изуродованном теле на асфальте свою 18-летнюю Марину.

Жуткое ДТП на Харьковщине.

Желтый бус убил девушку.

Водитель не пытался тормозить, потому что на ногах не держался. Также по теме: 16-летний харьковский мажор смеется над детьми убитого им водителя - подробности из суда

В деревне этого горе-гонщика хорошо знают.

И не только потому что любит лезть за руль под хмельком.

Молодой человек – известный местный мажор.

Понесет ли наказание за смерть юной жертвы?

Родные погибшей очень сомневаются.

Их уже готовы чуть ли не осыпать золотом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 18-летняя девушка погибла под колесами пьяного мажора — жуткое ДТП в Харьковской области / 17.02.2022 20:04
17.02.2022 20:04

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь