18-летняя девушка погибла под колесами пьяного мажора — жуткое ДТП в Харьковской области

Не участвовала в митингах, шла спокойно в аптеку.

Вдруг сзади – бешеный удар.

И родственники не могут узнать в изуродованном теле на асфальте свою 18-летнюю Марину.

Жуткое ДТП на Харьковщине.

Желтый бус убил девушку.

Водитель не пытался тормозить, потому что на ногах не держался. Также по теме: 16-летний харьковский мажор смеется над детьми убитого им водителя - подробности из суда

В деревне этого горе-гонщика хорошо знают.

И не только потому что любит лезть за руль под хмельком.

Молодой человек – известный местный мажор.

Понесет ли наказание за смерть юной жертвы?

Родные погибшей очень сомневаются.

Их уже готовы чуть ли не осыпать золотом.