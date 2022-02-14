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Video: Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Жахлива смерть пасажирки легковика під причепом ваговоза. Залізна м’ясорубка на Дніпропетровщині. Водій старої «ВАЗівки» із повним салоном жінок на швидкості буквально увігнався під вантажівку. А на Одещині налиганий гонщик вилетів із дороги і просто зніс молоду матір із немовлям. Півторамісячний хлопчик від дикого удару буквально вилетів із візка.[read_more_news] П’яного шумахера очевидці ледь не лінчували. А у столиці таксист вгашений у дим протаранив маршрутку, з якої саме виходили пасажири. Вміст алкоголю у його крові майже у 14 разів перевищував допустиму норму. Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах.

Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Жахлива смерть пасажирки легковика під причепом ваговоза.

Залізна м’ясорубка на Дніпропетровщині.

Водій старої «ВАЗівки» із повним салоном жінок на швидкості буквально увігнався під вантажівку.

А на Одещині налиганий гонщик вилетів із дороги і просто зніс молоду матір із немовлям.

Півторамісячний хлопчик від дикого удару буквально вилетів із візка. Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

П’яного шумахера очевидці ледь не лінчували.

А у столиці таксист вгашений у дим протаранив маршрутку, з якої саме виходили пасажири.

Вміст алкоголю у його крові майже у 14 разів перевищував допустиму норму.

Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 14.02.2022 20:32
14.02.2022 20:32

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