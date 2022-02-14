Video: Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Жахлива смерть пасажирки легковика під причепом ваговоза. Залізна м’ясорубка на Дніпропетровщині. Водій старої «ВАЗівки» із повним салоном жінок на швидкості буквально увігнався під вантажівку. А на Одещині налиганий гонщик вилетів із дороги і просто зніс молоду матір із немовлям. Півторамісячний хлопчик від дикого удару буквально вилетів із візка.[read_more_news] П’яного шумахера очевидці ледь не лінчували. А у столиці таксист вгашений у дим протаранив маршрутку, з якої саме виходили пасажири. Вміст алкоголю у його крові майже у 14 разів перевищував допустиму норму. Жахливі перегони зі смертю на українських дорогах.